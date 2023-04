Sousa | “Scelta giusta quella di difendere col baricentro basso”

(Di domenica 30 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPauloha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita. Il commento sul match pareggiato 1-1 tra Napoli e Salernitana: “Sapevamo che giocando con ilpotevamo soffrire, poi dopo il gol eravamo convinti di poter fare ancora male agli azzurri. Il Napoli è una squadra fortissima. Quando il collettivo non riesce a creare perché non trova gli spazi aperti bisogna affidarsi alle giocate dei singoli. Noi siamo stati molto attenti. Abbiamo atteso di poter colpire, poi Dia ha fatto un bellissimo gol. Sono felice perché abbiamo deciso e preparato bene questa partita dimostrando che anche contro squadre forti, come il Napoli, possiamo dire la nostra e fare punti”. Nonostante il pareggio strappato al Maradona, Paulopensa che manchi ancora un ultimo ...

