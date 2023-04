“Sospeso il 1° maggio” La decisione di Cuba

... che avrebbe dovuto valutare il ricorso contro la prima, che il tribunale ha, il prossimo 11. Brambilla era già intervenuta contro Fugatti, ricordandogli che è stata la stessa famiglia ...Il sindaco ha inoltrele manifestazioni pubbliche previste per oggi e per domani primo. A Castellana Sicula sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche previste per la ...Qualche esempio ' Ficus ginseng , che una voltarichiama un albero su un pianeta. ... per creare decorazioni da appendere Ci siamo: dall'11 al 14, ai Giardini Montanelli di Milano torna ...

Servizio raccolta rifiuti sospeso lunedì 1 maggio 2023 Comune di Lissone

L'opinionista di Uomini e donne, a Verissimo, ammette di non voler dare spiegazioni sul suo orientamento sessuale ...Sono previsti bus sostitutivi, ogni cinque minuti, fino al termine del servizio e fino a fine lavori. Dal 7 agosto al 3 settembre il transito sarà temporaneamente sospeso ...