Solo 25 euro a notte in una vera e propria reggia con un mare da sogno meglio di quello dei Caraibi

Taglio cuneofino a fine anno Un taglio, quello del cuneo fiscale, più robusto di quanto ipotizzato inizialmente sia per l'importo " "porterà fino a 100in busto paga " sottolinea la ...Per restare in Emilia Romagna il presidente di Hera lo scorso anno ha guadagnato 773mila, l' ad di Bper ne ha guadagnati 2,1 milioni . Dicono che questo èpopolusimo, che non si fanno i ......l'esonero contributivo sale dagli attuali due punti a sei punti per i redditi tra 25 mila a 35 milae dagli attuali tre a sette punti per i redditi fino a 25 mila. Welfare aziendale -...

La Sicilia ti regala queste case, costano solo un euro! Leggi qui Esquire Italia

Mancano solo pochi giorni all’80.ma edizione degli Internazionali ... Si prevede di superare le 300.000 presenze e il primato di oltre 16 milioni di euro incassati nel 2022. L’altra grande novità è il ...PORTOGRUARO - Gli sbagliano la lettura del contatore e poi gli staccano la corrente elettrica: disabile di Portogruaro lasciato nel caos. Brutta disavventura per un 89enne che si è ...