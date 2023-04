Sochaux-Dijon lunedì 01 maggio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 30 aprile 2023) Lodeve cercare di vincere per credere un po’ di più al 2° posto anche se nella migliore delle ipotesi si porterebbe a -7 dal Bordeaux quando alla fine della stagione mancheranno solo cinque giornate. Ilinvece è alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione in vista di una serie di InfoBetting: Scommesse Sportive e