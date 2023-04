Sniffa cocaina sulla metropolitana a Roma | secondo caso in pochi giorni Stavolta sulla linea C – Il video

(Di domenica 30 aprile 2023) È stato avvistatoC delladiildi un passeggero intento area bordo del vagone. Ildiffuso da Welcome to Favelas arriva adal precedente denunciatoB, dove un uomo con giaccone avana, anchedavanti agli altri passeggeri, si è inginocchiato davanti un sedile per poi aprire una sorta di busta e consumare la sua dose. Nell’ultimo l’uomo ripreso dallo smartphone di un passeggero tira fuori la dose da un sacchetto acconto a lui e senza troppi problemi porta al volto il contenuto. su Open Leggi anche: La Gdf sequestra ...

È stato avvistato sulla linea C della metropolitana di Roma il secondo caso di un passeggero intento a sniffarea bordo del vagone. Il video diffuso da Welcome to Favelas arriva a pochi giorni dal precedente denunciato sulla linea B, dove un uomo con giaccone avana, anche stavolta davanti agli altri ...Prima sulla metro B, in un vagone vuoto. Ora sulla linea C, davanti agli altri passeggeri. Sniffarea bordo dei vagoni della metropolitana di Roma sembra essere diventato un esercizio quotidiano. A rilanciare online il video ripreso da un pendolare, evidentemente rimasto esterrefatto davanti ...1' DI LETTURA ROMA " Ripreso dai passeggeri a sniffaresui sedili della metro. È successo all'interno di un vagone semivuoto della linea B della metropolitana di Roma. Un uomo si è seduto comodamente per terra e ha tirato fuori la droga ...

Sniffa cocaina sulla metropolitana a Roma, secondo caso in pochi ... Open

Ripreso dai passeggeri, l'uomo ha tirato fuori la droga e ha cominciato a sniffare tranquillamente appoggiato ad un sedile della metro ...Si è seduto a terra, nonostante buona parte del vagone fosse quasi del tutto vuota, poii ha tirato fuori la droga e ha usato un sedile per appoggiarsi e sniffare, noncurante della presenza di altri pa ...