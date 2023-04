(Di domenica 30 aprile 2023) C'è anche l'FBI sulle tracce dell'uomo armato accusato di aver sparato e ucciso cinque persone - tra cui un bambino di 8 anni - in una casa di Cleveland, in Texas, dopo che igli avevano chiesto di smettere di sparare con il suoin cortile. "Lo consideriamo armato e pericoloso", ha...

'Ma che dici Vergogna!' , gli hanno urlato tanti deputati dell'opposizione. ... si è diretto verso i banchi di Fdi, dove è stato bloccato dai commessi ma c'è stato contattocolleghi di ...... siamo in un programma, posso pensare che tu sia finta o meno, ma io non sono un bullo,di ... Il cavaliere è una furiaAurora Tropea: 'Sei cattiva. Ti devi vergognare!' Cristina è ...La Tropea subito si difende sottolineando che non c'entra nullaquesta storia, esattamente come ... 'di usare queste parole acchiappa applausi. Non sto scherzando. Saresti la 21esima che ...

"Smettila con quel fucile", lui va dai vicini e fa una strage: 5 morti (tra cui un bimbo) Today.it

L'ennesimo orrore legato alle "armi facili" in una casa di Cleveland, a nord di Houston in Texas. Attualmente è in corso una caccia all'uomo, il killer è in fuga. Ha sparato a tutte le vittime in test ...Ora anche Iliad ha introdotto il finanziamento con iPhone, per pagarlo a rate e per restituirlo in cambio del modello più recente.