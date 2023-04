' Smetta di sparare nel cortile' | strage in Texas | uccide cinque vicini

L'uomo armato, ubriaco, avrebbe fatto irruzione nella casa affollata aprendo il fuoco, infuriato dalla richiesta di smettere dicon la sua arma semiautomatica in cortile perchè il rumore ...L'uomo armato, ubriaco, avrebbe fatto irruzione nella casa affollata aprendo il fuoco, infuriato dalla richiesta di smettere dicon la sua arma semiautomatica in cortile perchè il rumore ...

Ai posteri l'ardua sentenza, di Cassazione Antimafia Duemila

HOUSTON - Avrebbe ucciso cinque vicini dopo che gli avevano chiesto di smettere di sparare con il fucile nel suo cortile a tarda notte. La polizia in Texas sta cercando da ieri un uomo in fuga dopo ...A Cleveland, in Texas, cinque persone, tra cui un bambino di 8 anni, sono state uccise. Per una lite tra vicini di casa ...