Sinodino | un bambino impertinente in sacrestia

(Di domenica 30 aprile 2023) Forse non tutti i cattolici ne sono consapevoli, ma dall’ottobre 2021 il Papa ha messo in moto un processo di riforma “dal basso” che potrebbe avere un impatto notevole sul futuro della Chiesa. Si chiama “Sinodo sulla Sinodalità” ed è la prima assemblea ecclesiale a svolgersi secondo le nuove regole introdotte da Francesco nel 2018 che permettono una partecipazione più sostanziale di tutti i battezzati, il cosiddetto “Popolo di Dio”. In pratica, un evento che durerà più di tre anni, per verificare se davvero i cattolici camminano insieme, se nella Chiesa c’è davvero partecipazione, comunione, elementi indispensabili per annunciare il Vangelo. A ricordarci che questo processo di rinnovamento ecclesiale è in corso, è undal nome bizzarro ma esplicito – “” – protagonista di un libretto umoristico pubblicato da Ancora editrice e firmato da ...