Sicurezza | Paita | ' 4 donne su 10 molestate in stazione | Piantedosi e Salvini riferiscano in aula'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Secondo il sondaggio dell'associazioneXstrada, 4su 10 subiscono molestie nelle stazioni: per questo hanno attivato una rete che fa loro compagnia al telefono mentre viaggiano. Iniziativa lodevole, ma qui a mancare è lo Stato. Chiamerò ina riferire i Ministrisullo stato didelle stazioni”. Così Raffaella, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato. “Per anni è andata in scena nella politica un ipocrita teatrino per cui la sinistra non osa parlare diper non sembrare di destra, fino ad arrivare a un negazionismo vergognoso. La destra si è riempita la bocca di slogan, ha cavalcato mediaticamente il problema e ora che è al Governo non sta muovendo un ...