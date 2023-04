Si schianta in monopattino e sbatte la testa | gravissimo

(Di domenica 30 aprile 2023) Procedeva su quelin un lungo rettilineo interrotto da rotonde. Un uomo di circa 54 anni è rimasto coinvolto in un incidente poco dopo la mezzanotte a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano.Si trova ora ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è accaduto in...

Incidente incontro un'auto, morto un ragazzo di trent'anni Incidente stradale, ragazzo sicontro un albero e resta incastrato nell'auto: è grave Udogie, l'incidente choc in auto ......trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova per una brutta caduta da un... Le vaccinazioni anti […] Cronaca Savona Sicon l'auto alla Madonnetta, conducente al ...Incidente incontro un'auto, morto un ragazzo di trent'anni Incidente stradale, ragazzo sicontro un albero e resta incastrato nell'auto: è grave Udogie, l'incidente choc in auto ...