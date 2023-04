(Di domenica 30 aprile 2023) Sul fronte dell’occupazione in Italia si assiste a una situazione paradossale. Da una parte c’è un tasso medio di disoccupazione che, al netto del sommerso, a gennaio 2023 ha toccato quota 7,9% (dunque in crescita rispetto al 7,8% del mese precedente) e che fra i giovani raggiunge la cifra monstre del 22,9%. Dall’altra parte però associazioni di categoria e Ministero sostengono che i posti di lavoro ci sono e che quelli che mancano sono i. Un milione di posti di lavoro subito disponibili A seconda della metodologia con la quale viene elaborata la stima possono esserci delle discrepanze, anche sostanziali. Fra i primi a lanciare l’allarme c’è stata la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, la quale dal palco del Forum Confcommercio ha recentemente lamentato un milione di posti di lavoro che non si riesce a coprire. “Oggi – ha detto la ministra Calderone ...

... cioè quella nella fascia 15 - 64 anni, sarà inferiore a quella attuale di quasi 7di persone . Un vero e proprio tracollo per il sistema economico e per quello previdenziale. Cosai ...... sono ben 20per la riqualificazione di tanti luoghi e parchi importanti di questa Villa'. '...rispetto a quelle che venivano progettate prima - ha spiegato l'Assessora Alfonsi - che...Ma cita pure il democristiano Ezio Vanoni e il suo piano per creare quattrodi posti di ... utile anche per le imprese, che 'personale qualificato e formato'. L'Italia ha anche un alto ...

Si cercano 4 milioni di lavoratori: ecco in quali settori QuiFinanza

Il governo federale Usa ha chiesto alle di fare un’offerta per tutta o parte di First Republic, dopo la fuga dai depositi per 100 miliardi di dollari. Entro lunedì si capirà se sarà un grande istituto ...Sul fronte dell’occupazione in Italia si assiste a una situazione paradossale. Da una parte c’è un tasso medio di disoccupazione che, al netto del sommerso, a gennaio 2023 ha toccato ...