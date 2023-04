Show Fiorentina al “Franchi” | Sampdoria travolta 5-0

(Di domenica 30 aprile 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Latorna al successo in campionato e lo fa con un netto 5-0 che non racconta però le difficoltà incontrate per 35? contro la. Per fortuna dei viola, però, Castrovilli è in serata di grazia: è lui, schierato oggi nell'anomala posizione di trequartista nel 4-2-3-1 odierno, a sbloccare la sfida nel recupero del primo tempo; poi nella ripresa la squadra di Italiano ha dilagato. Tre punti che permettono alladi balzare all'ottavo posto, staccando Udinese e Torino e superando Monza, Sassuolo e Bologna. Stankovic sembra di contro solo il comandante triste di una nave ormai destinata alla retrocessione e con un futuro societario incerto. Il primo tempo in casa viola è sulla falsariga di quanto già visto con la Cremonese tre giorni fa, ovvero ritmi bassi e tanti errori. I gigliati, che vedono ...

Milan,, Albinoleffe, 3° classifica Lombardia (da definire) Gruppo 2 (7 maggio, Rovigo) . ... Conduce "Finestra sull'Arena", il talkdi Sestaporta TV in onda tutti i giovedì alle 21. ...... Festival 2022 (Per maggiori informazioni www.brightfestival.com/it/ music_event/night -). ...artistici locali che negli ultimi anni si sono resi protagonisti della scena culturale, ...La finale di Coppa Italia trae Inter si giocherà il 24 maggio allo stadio Olimpico di ... quando persero contro il Napoli, finale passata alla storia per lodi Genny 'a Carogna e ...

La Fiorentina passeggia sulla Sampdoria: 5-0 al Franchi per uno ... Fanpage.it

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina torna al successo in campionato e lo fa con un netto 5-0 che non racconta però le difficoltà incontrate per 35' contro la Sampdoria. Per fortuna dei viola, però, ...Aveva paura di un calo di tensione, Italiano: invece la Fiorentina, dopo aver sbloccato la partita nel primo tempo con un gran gol di Castrovilli, si scatena nella ripresa. Fino a diventare la ...