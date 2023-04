Serie A1 Femminile | Schio vince a Bologna il primo round per lo scudetto

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilper lova al Famila: la formazione veneta al PalaDozza con autorità sconfigge di misura la Virtus Segafredo84-86 al termine di una sfida estremamente equilibrata e si aggiudica gara 1 delle FinalidiA1. Aè andato in scena uno...

Ci sarà il grande basket, con il campionato diA1 italiano e con i playoff NBA, senza dimenticare la pallavolo, con i playoff dellaA1e della Superlega maschile.... dopo l'apertura del Museo del Design Italiano il 15 aprile, verrà festeggiato attraverso una... rivoluzionando le contrapposizioni tra casa e lavoro, maschile e, produzione e ...... che ha anche squadre nelleF4, FRECA, F3 e F2. Saranno affiancare dalla pilota olandese Emely de Heus, che in passato ha gareggiato nel campionato monopostoW Series. Cinque squadre ...

Ieri sera le ragazze savesi si sono imposte, nell’ultima partita dei play off di Prima Divisione, alla Magica Volley Grottaglie con il punteggio di 3-0 Impresa riuscita: il Sava for Volley ha battuto ...Il duello a distanza tra le squadre che – a cinque giornate dalla fine del campionato – si stanno giocando la promozione e la permanenza in Serie B prosegue senza esclusione di colpi.