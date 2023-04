Serie A | LIVE dalle 15 | sfida salvezza tra Cremonese e Verona | il Sassuolo contro l'Empoli Fiorentina-Samp alle 18

(Di domenica 30 aprile 2023) Non solo il Napoli ad un passo dal terzo Scudetto della storia. La 32ª giornata diA prosegue con tre affascinanti sfide.ore...

Il Napoli potrebbe festeggiare lo scudetto dopo trentatré anni dall'ultima volta. Al Maradona c'è il derby con la Salernitana , con gli spalti gremiti all'inverosimile per poter liberare un urlo di ...Fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League, il lunch match della trentaduesima giornata diA può decidere anche le sorti scudetto. Inzaghi e Sarri (Lapresse) - ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Giuseppe Meazza, Inter e Lazio si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di...

Napoli-Salernitana in Diretta LIVE: guarda la Serie A in Streaming GRATIS Footballnews24.it

Calciomercato.it vi offre il match di Serie A tra il Napoli di Spalletti e la Salernitana di Paulo Sousa in tempo reale ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cremonese-Verona e Sassuolo-Empoli, gare della trentaduesima giornata di Serie A ...