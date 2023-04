Serie A | la classifica aggiornata dopo la 32ª giornata | Inter ora quarta!

Sono ragazzi giovani con 10 presenze inA è un percorso di crescita. All'ultimo ci sono state due palle importanti in area da attaccare e non l'abbiamo fatto.- 'Diciamo che abbiamo ...Ini bianconeri, che interrompono ladi tre sconfitte di fila in campionato, sono terzi con 60 punti, uno in meno della Lazio seconda, mentre i rossoblù sono ottavi a quota 45 ...L'ultimo round dell'aprile nero della Juve si chiude con il pareggio di Bologna: un 1 - 1 che non consente alla squadra di Allegri di superare la Lazio e portarsi in seconda posizione in- come resta negli obiettivi del club - , ma che segna la fine dell'emorragia di punti della Signora, dopo le tre sconfitte casalinghe consecutive in campionato. Un pareggio fra luci e ...

La Juve torna a muovere la classifica, ma non va oltre il pareggio in rimonta al Dall’Ara contro un ottimo Bologna. Migliori in campo i due portieri, un rigore sbagliato per la Juve e ...La 32esima giornata di Serie A si chiude con un pareggio tra Bologna e Juventus al Dall'Ara: al gol di Orsolini in apertura risponde Milik nella ripresa, dopo che lo stesso centravanti polacco aveva f ...