Serie A | giornata 33 | 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio

(Di domenica 30 aprile 2023) LaA non ha soste e arriva il turno infrasettimanale, così come la redazione di 11contro11 con i 5daal. Si aprono i battenti mercoledì 3 maggio alle 18:00 con Juventus-Lecce, Atalanta-Spezia, Sampdoria-Torino e Salernitana-Fiorentina. Chiusura con Empoli-Bologna e Udinese-Napoli, giovedì 4 alle ore 20:45. Il Milan il giorno precedente ospita la Cremonese, mentre l’Inter fa visita al Verona, alla ricerca di preziosi punti salvezza. Seguono i 5daal. Nikola Vlasic: il serbo è uno degli elementi più importanti della rosa di Ivan Juric. Non va però a segno da diverse giornate, fermo a 4 centri, deludendo le aspettative di diversi fantallenatori. Ad ogni modo, la trasferta a Genova contro ...

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter - Lazio, anticipo delle 12.30 della trentaduesimadiAIniziata ieri con Roma - Milan, la sfida incrociata tra la capitale e il capoluogo lombardo continua oggi con Inter - Lazio. Fondamentale per la qualificazione alla prossima ...Commenta per primo Inter - Lazio vale la Champions League e, indirettamente, lo Scudetto . Il lunch match della 32ªdiA 2022/23, si gioca allo stadio Meazza di Millano domenica 30 aprile, alle ore 12:30. I nerazzurri ci arrivano da settimi in classifica, i biancocelesti da secondi e con l'obiettivo ...LE GARE DI OGGI - Il mondo tiene d'occhio laA, ormai ai minuti finali per quanto riguarda lo ...molto interessante perché alle 15 si gioca anche Cremonese - Verona per la salvezza, ...

A San Siro si disputa Inter-Lazio. Partita chiave per la zona Champions, soprattutto per i nerazzurri scivolati al settimo posto.