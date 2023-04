Serie A | giornata 33 | 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio

(Di domenica 30 aprile 2023) LaA non ha soste e arriva il turno infrasettimanale, così come la redazione di 11contro11 con i 5da nonal. Si aprono i battenti mercoledì 3 maggio alle 18:00 con Juventus-Lecce, Atalanta-Spezia, Sampdoria-Torino e Salernitana-Fiorentina. Chiusura con Empoli-Bologna e Udinese-Napoli, giovedì 4 alle ore 20:45. Il Milan il giorno precedente ospita la Cremonese, mentre l’Inter fa visita al Verona, alla ricerca di preziosi punti salvezza. Seguono i 5da nonal. Salvatore Esposito: il classe 2000, arrivato in occasione del mercato di gennaio, si sta imponendo nella mediana di Leonardo Semplici. Abile ad impostare il gioco, deve migliorare il suo apporto in fase realizzativa. L’impegno che lo ...

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter - Lazio, anticipo delle 12.30 della trentaduesimadiAIniziata ieri con Roma - Milan, la sfida incrociata tra la capitale e il capoluogo lombardo continua oggi con Inter - Lazio. Fondamentale per la qualificazione alla prossima ...Commenta per primo Inter - Lazio vale la Champions League e, indirettamente, lo Scudetto . Il lunch match della 32ªdiA 2022/23, si gioca allo stadio Meazza di Millano domenica 30 aprile, alle ore 12:30. I nerazzurri ci arrivano da settimi in classifica, i biancocelesti da secondi e con l'obiettivo ...LE GARE DI OGGI - Il mondo tiene d'occhio laA, ormai ai minuti finali per quanto riguarda lo ...molto interessante perché alle 15 si gioca anche Cremonese - Verona per la salvezza, ...

Partite e orari della 32ª giornata di Serie A Il Post

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A San Siro si disputa Inter-Lazio. Partita chiave per la zona Champions, soprattutto per i nerazzurri scivolati al settimo posto.