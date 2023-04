Semina il panico con un kalashnikov | un arresto nel Brindisino

(Di domenica 30 aprile 2023) AGI - Armato diavevato ilnei pressi di un locale pubblico a San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi. I carabinieri lo hanno individuato e arrestato a tempo di record. In manette è finito Antonio de Michele, 25 anni di San Pietro, accusato di porto e detenzione abusiva di arma da guerra. Ad incastrarlo, le testimonianze raccolte sul posto e i filmati catturati da telecamere di videosorveglianza. L'uomo era comparso come dal nulla con il, aveva anche inseguito due giovani, e nei pressi del locale aveva scatenato ilper il timore che da quell'arma potessero partire colpi mortali. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri che si sono messi a lavoro per individuare lo sconosciuto armato. Grazie agli elementi raccolti, i militari sono riusciti ...

Dopo quattro minuti Leao ilin area e crossa per il neo entrato che al volo non trova la porta da posizione favorevole. Al 71 Ibanez rischia con un intervento pericoloso su Saelemaekers ...Una magia di Zapata lancia l'Atalanta. Al minuto 88 l'attaccante colombiano ile beffa un buon Toro. I nerazzurri scavalcano l'Inter, salgono a 55 punti, a due sole lunghezze da Milan e Roma, ovvero nel cuore della zona Champions. In coda a una gara segnata da ...

Milano, i bivacchi dei disperati nei tunnel della stazione trasformati in dormitorio. Tra rapinatori armati di cocci di bottiglia e ladri che rompono i vetri delle auto per pochi spiccioli ...