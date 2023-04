Se avete questo processore rischiate grosso | si stanno bruciando tutti | cosa fare

Leggi su computermagazine

(Di domenica 30 aprile 2023) Allarme rosso per una serie di processori appena uscita, con tanti utenti chefondando il proprio PC. L’universo dell’hardware per computer è molto complicato, e non sempre è facile riuscire a navigarlo e comprendere esattamente dove si sta andando. Ovunque ci sono nebulose di specifiche tecniche lunghe, compatibilità problematiche con dispositivi di altre marche, update di software che modificano le funzionalità del nostro sistema ecc. Problemi con un nuovoche si brucia immediatamente – ComputermagazineQuello che una volta era relativamente semplice, come montarsi un pc da soli, è diventato oggi difficilissimo e provare ad acquistare componenti ed assemblarli senza aver studiato minuziosamente ogni combinazione significa fallire inevitabilmente. E le cose si fanno ancora più enigmatiche se anche quando riusciamo ...