Scudetto Napoli | spunta uno striscione contro i tifosi della Roma

Una bella tegola a pochi minuti dalla chiusura di tutte le strade per la maxi zona rossa. ... Traffico in ti in centro e cortei sul corso Umberto al grido di 'torna campione '.Ilpotrebbe festeggiare lodopo trentatré anni dall'ultima volta. Al Maradona c'è il derby con la Salernitana , con gli spalti gremiti all'inverosimile per poter liberare un urlo di gioia ...- In attesa di festeggiare losi è colorata d'azzurro, con bandiere e maglie appese tra i palazzi e con gli eroi di oggi ad affiancare l'eterno Maradona sui muri della città. E tra i tanti striscioni ne è spuntato ...

Sulle colonne di Tuttosport, Xavier Jacobelli ha parlato del Napoli e del possibile giorno della festa Scudetto.Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cremonese-Verona e Sassuolo-Empoli, gare della trentaduesima giornata di Serie A ...