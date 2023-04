Scudetto Napoli | lo sfottò dei tifosi della Salernitana | “È stato il piede di Dia”

(Di domenica 30 aprile 2023) “Èildi Dia…“. Unoche gioca col titolo del celebre film di Paolo Sorrentino, ‘E’ stata la mano di Dio’, dedicato a Diego Armando Maradona e agli scudetti deldel 1987 e del 1990. Così isi prendono gioco deldopo il pareggio per 1-1 allo stadio Maradona che ha rinviato la festaper i partenopei. Decisivo èappunto un gol nel finale di Boulaye Dia, che con un sinistro a giro ha battuto Meret e replicato al vantaggio di Olivera. Peraltro, il regista premio Oscar Sorrentino era aproprio per registrare le immaginifestain vista del suo prossimo film. “Che goduria”. ...

