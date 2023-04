Scudetto Napoli | è già caos trasporti | folla e treni intasati alla stazione di Acerra

(Di domenica 30 aprile 2023)è già nel pieno del delirio e mancano ancora cinque orepartita contro la Salernitana al Maradona. La città brulica di persone a piedi e i mezzi pubblici sono già in sofferenza. Pubblichiamo le foto che ci arrivano del treno metropolitano che collegaCampi Flegrei (il treno delle 9,58), uno dei pochi messi a disposizione datalia nonostantebrulichi di eventi tra la papabile partita, il Comicon e non solo ed il prevedibile afflusso di persone che anche e soprattutto dprovincia stanno provando a raggiungere la città. Ovviamente, le persone non sono riuscite ad entrare nell’unico treno disponibile. Roba da terzo mondo. Una buona parte di ragazze, ragazzi e famiglie è stata costretta ad organizzarsi in ...

Il pittore e scultore Mimmo Paladino parla da lontano dell'opera d'arte che sarà il terzodelLa festadelè pronta, Lazio permettendo. Tutto è pronto e la città oggi è un autentico museo a cielo aperto, pieno di opere che celebrano l'impresa della squadra ...L'AVVICINAMENTO - Una festache è stata costruita nei giorni, nelle settimane a. La città è super addobbata, ormai è difficile trovare un angolo partenopeo che non sia tinto d'azzurro.Sarri disse che loil suol'aveva perso in albergo. Chissà se ora un pezzo di tricolore gli azzurri non possano vincerlo, in un albergo . Già, perché il primo tempo di Lazio - Inter (...

Napoli, cori e bandiere azzurre a Piazza Cota nella Penisola Sorrentina per festeggiare lo scudetto della squadra di Spalletti. Ecco le immagini inviate a "Napoli Magazine". Visualizza questo post ...UDINE - Alta tensione anche a Udine in vista dello scudetto del Napoli, che ormai sembra ad un passo. Le forze dell'ordine sono in allerta, soprattutto dopo una nota comparsa sui ...