Scudetto Napoli | delusione per i tifosi e i calciatori Spalletti | «L' ultimo chilometro è sempre il più faticoso»

(Di domenica 30 aprile 2023) «Abbiamo un sogno nel cuore.torna campione». Ma pernon è oggi la giornata giusta per festeggiare il terzo, non è bastata la vittoria dell'Inter...

La Salernitana rovina la festadel. Al Maradona, dopo la sconfitta della Lazio a San Siro, la squadra di Luciano Spalletti non va oltre l'1 - 1 contro la formazione di Paulo Sousa, espulso nel finale. Al gol di ...: festa la prossima giornata di serie A Le combinazioni La festadelè rimandata: il gol di Dia ha scombinato tutti i piani per celebrare il terzo tricolore nella ...Boulaye Dia gol, la Salernitana pareggia: niente festaper il(foto Lapresse) Calcio: al gol della Salernitana silenzio tra i vicoli di, dalla mano di Maradona ...

DIRETTA Scudetto Napoli, festa rimandata. La Salernitana ferma gli azzurri sull’1-1 Sky Tg24

Il Napoli non va oltre il pari al Maradona contro la Salernitana e deve rimandare la festa per l’aritmetico Scudetto: 1-1 il risultato finale. 16:55 - FINISCE QUI! 90'+3 - ...Il giornalista napoletano Umberto Chiariello, deluso per la mancata festa Scudetto degli azzurri, ha espresso un desiderio nel corso di Campania Sport su Canale 21. Ecco quanto ripreso ...