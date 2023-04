Scudetto Napoli 2023 | la festa e la lunga attesa | tutte le ultime notizie in diretta

... si conferma il dato che Caserta gode dell'overbooking digià da mesi e che oggi, in vista della grande festaprevista nel capoluogo, si sceglie la città più vicina alla città ...: scatta il countdown in tutta la provincia. Dal capoluogo ai comuni della conurbazione casertana; dai centri del Matese all'agro aversano e al litorale: strade e palazzi sono colorate ...Ovviamente non c'è nulla di preoccupante, solo che i palchi vengono allestiti esattamente nei luoghi dove si potrebbero radunare i tifosi delin festa in caso di conquista del tricolore. E ...

Napoli, lo scudetto sta tornando a casa Corriere dello Sport

E’ il grande giorno: oggi pomeriggio il Napoli, 33 anni dopo, potrebbe tornare sul tetto d’Italia e aggiudicarsi uno scudetto tanto atteso quanto meritato. Il destino degli azzurri si compirà tra le ...La febbre da Scudetto è altissima, alle stelle, in quel di Napoli e nella provincia. Treni già pienissimi da prima mattina per raggiungere il centro città o la zona ...