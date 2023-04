Scontro tra due auto nel barese | morta una donna

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 30 aprile 2023) Ennesimo incidente in Puglia: la vittima aveva 63 anni. Due le persone rimaste ferite Viaggiava insieme al marito sulla strada provinciale 238, tra Corato e Trani, l’ultima vittima di un incidente stradale, l’ennesimo, verificatosi in Puglia negli ultimi giorni. Si tratta di unadi 63 anni che ha perso la vita la notte scorsa. La vettura della coppia si è scontrata intorno all’una con un’altrache probabilmente procedeva nella stessa direzione. A influire potrebbe essere stato anche l’asfalto bagnato per la pioggia che ha interessato le province di Bari e Bat nelle ultime ore. Feriti sia il marito della, di un anno più grande, che il giovane di 24 anni che si trovava nell’altra. Entrambi sono stati portati in ospedale. L’incidente si è verificato in territorio di Corato, in provincia di Bari. Sul ...