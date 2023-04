landini cammina.jpg Secca la risposta della Presidente del Consiglio: "Vorrei ricordare al segretario Landini che il primo maggio ci sono molte persone che lavorano, dai camerieri ai medici, ...È un botta e risposta a distanza, quello che divide la premier Giorgiae il segretario della Cgil Maurizio Landini . Al centro dello, la Festa del Primo maggio e i provvedimenti in materia di lavoro che il governo si appresta a varare, nel Cdm convocato ...Un'alternativa riformista al sovranismo dellae all'estremismo della Schlein deve esserci. ... E se tra lei e Calenda fosse solo unodi ego "Ho nominato Calenda viceministro, ...

Scontro Meloni Landini sul Cdm TGLA7

La premier definisce "incomprensibili" le parole del segretario generale Cgil sulla decisione del governo di varare misure in materia di lavoro per domani. "Tante persone lavorano il Primo maggio, anc ...Il leader di Italia Viva: "Il Pd va allo scontro fisico in Aula mentre i 5S incassano sempre dagli accordi sotterranei con la maggioranza" ...