Sconcerto al matrimonio | vi servono soldi? | la folle decisione degli sposi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Qualcosa di incredibile, e con pochi precedenti, a un. La vicenda riguarda una coppia di svedesi, Vanessa Yawney e Derek Loewen, che sono convolati a nozze lo scorso 7 aprile. Peccato che avessero pochi parenti e invitati. E per ovviare alla circostanza hanno invitato... un gruppo di sconosciuti. Come? Mandando inviti su Reddit, social molto usato negli States. Vanessa e Derek, che hanno già due bimbi, volevano una festa memorabile. Dunque, l'invito "esteso", una vicenda che ha avuto molta eco in Canada, dove la coppia è stata anche intervistata da diverse tv locali. "Speriamo che tutti voi possiate unirvi a noi, il 7 aprile 2023, al rifugio per picnic di St Vital Park per il nostro", scrivevano su Reddit. C'era ovviamente chi pensava fosse uno scherzo, mentre altri hanno apprezzato l'iniziativa e, ovviamente, qualcuno si è ...