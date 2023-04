Sciopero Atac a Roma martedì 2 maggio 2023 | a rischio bus e metro | orari e fasce di garanzia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 30 aprile 2023). Nella Capitale e nel resto d’Italia per l’inizio del mese di, dopo la Festa dei Lavoratori, domani 1, ci sarà subito anche una giornata di scioperi prevista per il giorno successivo,. Si tratta, come vi abbiamo anticipato anche nei giorni scorsi di uno nazionale del trasporto pubblico, che decreterà il fermo dei mezzi per quattro ore in tutta Italia in realtà. Nonostante fosse stato proclamato nei giorni scorsi, sino alle ultime ore non c’è stata chiarezza sullee coinvolte dal fermo dei mezzi pubblici. Ora, però, sul sito ufficialearrivano le specifiche, eccole nel dettaglio.trasporti 2 ...