Scintille tra Meloni e Landini a poche ore dall’incontro La premier | «Il Cdm di domani un bel segnale per i lavoratori | la Cgil ci rispetti»

Leggi su open.online

(Di domenica 30 aprile 2023) Alla vigilia della Festa deie aoredel governo con i sindacati, si accende lo scontro tra la presidente del Consiglio Giorgiae il segretario generale dellaMaurizio. Questa sera laincontrerà i sindacati a Palazzo Chigi per discutere del Dl Lavoro che approderàin cdm. Una tempistica che ha fatto storcere il naso a. «Noi agli incontri ci andiamo. È chiaro che essere convocati la domenica sera per un provvedimento che hanno già deciso e che faranno il lunedì mattina non è quello che noi abbiamo chiesto da tempo, dopodiché valuteremo quello che concretamente verrà realizzato», aveva detto ieri il leader della. Oggi, a ...