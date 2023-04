(Di domenica 30 aprile 2023) PALERMO (ITALPRESS) – “C'è unadi. Sbagliato indebolire il codice degli appalti, aprendo a subappalti, e alzare il tetto all'uso del contante”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellya margine della sua visita a Palermo per la commemorazione di Pio La, segretario regionale del Pci assassinato dnel 1982 insieme al suo autista, Rosario Di Salvo. “Le semplificazioni che parlano di unasconfitta non ci convincono”, prosegue. “Oggi commemoriamo due persone impegnatee nell'impegno per la pace. E' una vergogna che dopo mesi il Parlamento non abbia ...

...ai lavori' perché 'un'alternativa riformista al sovranismo della Meloni e all'estremismo delladeve esserci. Lo chiede la società italiana, non io'. In vista delle Europee del 2024,, '...Moretti, comela bufera scatenata da quell'intervista In realtà era un'intervista sincera ... La stessa cosa che sta accadendo ora con Elly. Quindi il famoso "ladylike" è stato ...2' DI LETTURA Palermo " La segretaria nazionale del Pd Ellyha deposto una corona d'alloro davanti alla lapide che, in via Li Muli, a Palermo ,Pio La Torre e il suo autista, Rosario Di Salvo, uccisi dalla mafia 41 anni fa. Accanto alla ...

Schlein ricorda Pio La Torre “Caduta di tensione nella lotta alla mafia” L'Ecodelsud.it

PALERMO (ITALPRESS) – “C’è una caduta di tensione nella lotta alla mafia. Sbagliato indebolire il codice degli appalti, aprendo a ...La segretaria dem nella città siciliana per la commemorazione del segretario del Pci Pio La Torre, ucciso dalla mafia 41 anni fa con il suo autista ...