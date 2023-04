Schlein | “È vergognoso che il Parlamento non abbia ancora avviato i lavori della commissione d’inchiesta Antimafia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) “Considero una vergogna che, dopo mesi,ilnazionale nonnazionalecontro le mafie. Ritengo che questo sia uno strumento formidabile di studio. L’appello è di farlo quanto prima. Non possiamo più aspettare”. Così la segretaria nazionale del Pd Ellyparlando a Palermo, in via Li Muli, a marginecerimonia commemorativa in occasione del 41esimo anniversario dall’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.