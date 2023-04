Scacchi | il cinese Ding Liren nuovo campione del mondo

(Di domenica 30 aprile 2023) Ha sconfitto il russo Ian Nepomniachtchi. Con la sua vittoria la Cina è leader sia nel campionato maschile che in quello femminile Ilha sconfitto il russo Ian Nepomniachtchi 2,5-1,5 nel tie-break finale del Campionato delFide 2023, diventando il primo giocatore maschioa vincere il titolo dideldi. La parte classica della partita si era conclusa ieri con un pareggio di 7-7. Nel rapido playoff, giocato ad Astana, in Kazakhstan,ha vinto nella quarta partita a tempo ridotto dopo tre pareggi consecutivi. Con la sua vittoria la Cina è leader sia nel campionato maschile che in quello femminile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

(Adnkronos) – Il cinese Ding Liren ha sconfitto il russo Ian Nepomniachtchi 2,5-1,5 nel tie-break finale del Campionato del Mondo Fide 2023, diventando il primo giocatore maschio cinese a vincere il titolo di campione del mondo di scacchi. Il nuovo campione mondiale di scacchi fa il tifo per la Juventus. "Vorrei andare a Torino per vedere una partita della Juventus, la mia squadra preferita".