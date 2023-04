Scacchi | il cinese Ding Liren conquista il titolo mondiale e rivela il suo amore per la Juventus

(Di domenica 30 aprile 2023) Il 30ennesi è aggiudicato ildi Campione del mondo di, sconfiggendo il russo Ian Nepomniachtchi ad Astana, in Kazakhstan, ed è il primore il. Dopo la vittoria, ha dichiarato il suo desiderio di visitare Torino per vedere la, la squadra di calcio che ama.ha avuto accesso alla finale in seguito alla rinuncia di Magnus Carlsen, il norvegese detentore deldal 2013. Ilsi è portato a casa la sfida dopo una lunga serie di partite di spareggio a tempo ridotto. La serie regolare di 14 partite a cadenza lunga, iniziata il 9 aprile, si era conclusa in parità, portando i due giocatori ai tie break. Altri tre pareggi nelle prime tre ...

