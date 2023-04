Scacchi | Ding Liren | “Il match mondiale riflette la parte più profonda della mia anima Vorrei andare a vedere la Juventus a Torino”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023)ha vinto ildi. Gli spareggi rapid lo hanno premiato ad Astana: 2.5-1.5 su Ian Nepomniachtchi. Il russo, che era entrato da favorito nell’aprile iridato, è uscito sconfitto proprio all’ultima partita, che ha consegnato alla Cina il suo primo uomo capace di vincere il titolo più ambito. Queste le prime parole del nuovo Campione del Mondo: “Sono decisamente rinfrancato. Nel momento in cui Ian ha abbandonato la partita era in un momento molto emozionale. Non ho potuto controllare le mie sensazioni. Mi conosco, piangerò e scoppierò in lacrime. Questo è stato undifficile per me. Ringrazio tutti i miei amici, e dedico questa vittoria a loro, a mia madre e anche a mio nonno“. Parla chiaramente anche di Nepomniachtchi: “Io e lui abbiamo avuto parecchia ...