Sassuolo-Empoli oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Vincere per chiudere (o quasi) i giochi per la salvezza. L’di Paolo Zanetti,alle ore 15, scende in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia con un obiettivo ben chiaro in testa: conquistare i tre punti. Sulla sua strada troverà unche deve riscattare il pesante ko di Salerno. Un 3-0 inatteso, soprattutto dopo la bella vittoria sulla Juventus della settimana prima. La voglia di rivalsa dei padroni di casa renderà il tutto più difficile per i toscani, alle prese con una classifica che a sette gare dalla fine non fa dormire sonni tranquilli. La sfida, che sarà trasmessa in direttasu DAZN, vivrà anche di un interessante e stimolante confronto tra due ex dal destino incrociato. Da una parte ci sarà Francesco Caputo, che coi neroverdi ha segnato 33 gol in due stagioni e che ...