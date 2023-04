Sassuolo-Empoli LIVE 0-0 | iniziato il match

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilvalido per la 32esima giornata di Serie A traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Mapei Stadium,edsi affrontano nelvalido per la 32esima giornata di Serie A.

In campo alle 15 Napoli - Salernitana LIVE Cremonese - Verona LIVELIVELa classifica: Napoli 78, Lazio 61, Juventus 59, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Atalanta 55, Bologna 44, Monza 44, Fiorentina 42, Udinese 42, Torino 42,40, Salernitana 33,32, Lecce 31,...Calciomercato.it seguirà in tempo reale Cremonese - Verona e, gare della trentaduesima giornata di Serie AIn contemporanea con la sfida scudetto Napoli - Salernitana, a circa 750 chilometri di distanza allo stadio 'Giovanni Zini' andrà in ...

Di seguito le ultime dai campi su Sassuolo-Empoli, raccolte dagli inviati di TMW: Sassuolo-Empoli - Domenica 30 aprile, ore 15.00 Arbitro: Dionisi .Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...