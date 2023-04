Sassuolo-Empoli | le formazioni ufficiali

(Di domenica 30 aprile 2023) Al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia,edsi ritrovano di fronte per contendersi punti davvero preziosi in un match-chiave di cui a breve andremo a presentarvi le. All’andata la spuntarono i toscani di misura grazie ad una rete di Baldanzi, anche se, storicamente, la sfida prevede sempre un alto quantitativo di gol. Lo scontro di oggi vale un significativo consolidamento della posizione delle due contendenti. I padroni di casa, dopo la vittoria contro la Juventus, hanno subito una brutta battuta d’arresto in quel di Salerno. È d’obbligo dunque un riscatto davanti al proprio pubblico, dove i nero-verdi hanno conquistato 24 degli attuali 40 punti e sono in serie positiva nelle ultime 4, con tre successi e un pareggio. Confermato in blocco l’11 titolare andato in campo contro i granata, ...

Serie A - Le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3) : Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Marchizza; Frattesi, Lopez, Harroui ;Bajrami, Defrel, Laurienté. All : Dionisi(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Ebuhei, Walukiewitz, ...... in caso di successiva vittoria del Napoli, potrebbe assegnare lo scudetto (i biancocelesti di Sarri dovrebbero perdere o pareggiare); alle 15.00 tre partite: Cremonese Verona ,e ...In programma oggi anche Cremonese - Verona,, Fiorentina - Sampdoria e Bologna - Juventus. Roma - Milan 1 - 1 e Torino - Atalanta 1 - 2 ieri.

Il Sassuolo vuole riscattare la sconfitta di Salerno nell'ultimo turno di campionato e al Mapei affronta un Empoli che ha bisogno di punti per non rischiare di essere invischiato nella lotta per non r ...L’Empoli apre la gara del Mapei contro il Sassuolo. Al 11' Laurienté sbaglia l’appoggio e serve Cambiaghi che parte dalla sua metà campo e si i vola in solitaria. L’attaccante salta con una gran gioca ...