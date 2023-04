Sassuolo-Empoli 2-1 | doppietta di Berardi

(Di domenica 30 aprile 2023) (Adnkronos) – Ilbatte 2-1 l’in un match della 32esima giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio degli ospiti con Cambiaghi all’11’, rispondecon unaall’83’ e al 96? su rigore. I padroni di casa chiudono la partita in dieci uomini per l’espulsione di Pinamonti al 75?. In classifica gli emiliani salgono al decimo posto con 43 punti, mentre i toscani restano fermi a quota 32 in 15esima posizione. L'articolo proviene da Italia Sera.

