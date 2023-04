Sassuolo | Dionisi | “Abbiamo alzato i giri nel secondo tempo Berardi? Top player”

(Di domenica 30 aprile 2023) Alessioha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria ottenuta quest’oggi contro l’Empoli. “E’ stata una partita abbastanza bloccata nel primo, dove ci hanno messo in difficoltà. Poi siamo stati capaci di accelerare e alzare i, anche se potevamo fare meglio dall’inizio. C’è stato poco movimento senza palla, siamo stati un po’ lenti. Poi ci siamo un po’ innervositi, sia per le aspettative che ci creiamo che per le aspettative che si creano”. Il tecnico neroverde ha poi aggiunto: “è un top. Ha saltato tante partite quest’anno e per riprendersi al massimo bisogna concedersi del. Da solo non può vincere le sfide, ma da’ un grande apporto alla squadra”. SportFace.

Scese in campo alle 15:00 di oggi (domenica 30 aprile)e Empoli per la gara di ritorno valida come 32giornata di serie A. Prima del match Alessioha parlato partendo ovviamente dalla recente sconfitta contro la Salernitana definendola una ...(83' Cacace 4,5: un'ingenuità che vale tre punti per il. Atterra in area Berardi al 94', ... Al contrario dinon ha fuoriclasse da mandare in campo nel finale.Ecco le mosse di formazione del tecnico ex Napoli e di Alessio. LAZIO - Immobile guida l'...- Berardi dovrebbe partire titolare. Defrel guiderà l'attacco con Pinamonti squalificato. ...

Il ritorno di Mimmo Berardi, ma non solo. Ecco le parole di Alessio Dionisi a DAZN e in conferenza stampa, riportate da TMW, sui singoli del Sassuolo: “I ragazzi sono centrati. Toljan, ad esempio, è m ...Sassuolo-Empoli 2-1, entra Berardi e rimonta gli azzurri. La vittoria e' tutta del bomber di Cariati. Le pagelle neroverdi.