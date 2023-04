Sardegna | Meloni Pd | ' ennesima intimidazione a sindaco | Piantedosi intervenga'

... Iglesias Progressista Mauri Usai Sindaco, Uniti per Iglesias, Mauro Usai Sindaco, Idea, ... capeggia la lista di Fratelli d'Italia, forza politica del presidente del Consiglio Giorgia......proprio gazebo per raccogliere firme contro l'autonomia differenziata proposta dal Governo. '... come la. È fondamentale per il nostro territorio bloccare una riforma che potrebbe ...... "Aumentare di 150mila in più all'anno per ridurre il calo previsto" Di: RedazioneLive - ... Un binomio, occupazione - immigrazione, che il premierha già decisamente rifiutato volendo ...

Sardegna: Meloni (Pd), 'ennesima intimidazione a sindaco ... Il Dubbio

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Ieri sera in Sardegna si è registrato l’ennesimo episodio di intimidazione nei confronti di un amministratore locale, il sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu, al quale va tu ...Il rinomato mix tra sfida a squadre e torneo individuale si rifà vivo nel cuore della primavera: la Coppa Sardegna rappresenta un momento di incontro conviviale tra realtà provenienti da tutta l’isola ...