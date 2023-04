Sanità sempre più in ginocchio | Sinistra Italiana manifesta davanti l’Ospedale Moscati

Leggi su anteprima24

"Il governo Meloni si prepara ad assestare un altro colpo al sistema sanitario pubblico del nostro Paese che non possiamo accettare. Non a caso si è scelto lo slogan "Fin Troppo Pazienti". Sulla scorta di quanto denunciato, i militanti diFederazione di Avellino questa mattina hannotoall' Ospedaledi Avellino. "Per affermare – dicono il diritto alla salute, per dire basta a liste d'attesa insostenibili per tantissimi pazienti e per le loro famiglie. Per rimettere i diritti delle persone al centro del dibattito pubblico del Paese. Perché siamo stufi di vedere miliardi di euro sottratti alla salute e sprecati diversamente"