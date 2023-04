Sampdoria | Stankovic | «Non posso salvare nessuno Sul futuro…»

(Di domenica 30 aprile 2023) Dejan, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa contro la Fiorentina Dejan, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni: SCONFITTA – «È difficile fare analisi dopo un secondo tempo così. È difficilequalcuno, parto da me stesso. Fino al primo gol abbiamo lavorato bene ma alla prima difficoltà ci siamo sciolti. Ci sono modi e modi di giocare e di perdere la partita, oggi ci siamo sciolti. È difficile trovare anche le parole ma non è il nostro modo di approcciare: dobbiamo essere diversi, molto diversi. Già a Lecce nel primo tempo avevo avuto un campanello d’allarme, con lo Spezia una buona partita e invece oggi il secondo tempo molto male e di questo mi ...

...lo fa con un netto 5 - 0 che non racconta però le difficoltà incontrate per 35 contro la. All.: Italiano(3 - 5 - 2): Ravaglia; Gunter, Oikonomou (14' st Murillo), Amione; All.: Ammoniti: Murillo per gioco falloso, Terzic per comportamento non regolamentare. (3 - 4 - 1 - 2) - Ravaglia 6; Günter 5, Oikonomou 5.5 (12 st Murillo 4.5), Amione 4.5; A disposizione: Turk, Zorzi, Emirhan Ilkhan, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti.

La Sampdoria ha subito una netta sconfitta contro la Fiorentina, giocando un brutto secondo tempo dopo l'iniziale equilibrio del match. Stankovic ha analizzato la partita in conferenza stampa.L’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic, al termine del ko contro la Fiorentina, ha preso la parola presso la sala stampa dello stadio Franchi. Ecco le sue dichiarazioni: ...