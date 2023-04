Salernitana | squadra acclamata dopo il rientro in città | standing ovation per Dia

(Di domenica 30 aprile 2023) Laè stata accolta al suoinda migliaia di tifosi granata. La formazione di Sousa ha collezionato oggi un risultato storico, il nono utile consecutivo, reso ancora più speciale dall’avversario in questione. Calciatori, staff e dirigenti hanno salutato la folla dalla terrazza che affaccia sul varco 25. Cori di sostegno e di ringraziamento, e non sono mancati sfottò all’indirizzo dei cugini partenopei. Acclamatissimo Dia, autore del gol del pari. Allo Stadio Maradona erano presenti pochissimi tifosi visto che la trasferta era stata aperta solo ai sostenitori residenti fuori provincia e dotati di tessera del tifoso del club. SportFace.

Nonostante la sconfitta della Lazio per 3 - 1 a San Siro contro l'Inter, la Napoli di Spalletti ha trovato solo il pareggio 1 - 1 contro la Salernitana. Cremonese - Verona è terminata 1 - 1.

