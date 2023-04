Salernitana | a Napoli per fare la partita della vita | “Ci crediamo | dobbiamo vincere”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 30 aprile 2023) Lasi appresta a scendere in campo contro ilper una gara decisiva per la squadra partenopea. In caso di vittoria, gli azzurri potrebbero festeggiare la vittoria matematica dello Scudetto. Sarà necessario, però, anche un risultato non positivo da parteLazio di Maurizio Sarri. La squadra granata, però, non vuole venire a L'articolo