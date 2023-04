Running | Chiappinelli domani parteciperà alla Corsa Internazionale Città Archeologica

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Yohanesfarà il debutto in Piazza Grande, lunedì 1° maggio, quando all’ombra del “Torresin”, le caratteristica torre dell’orologio, andrà in scena la 26^ edizione della, uno degli appuntamenti di maggior prestigio nel calendario veneto su strada. Il bronzo europeo nei 3000 siepi nel 2018 arriva a Oderzo per confermare recenti successi ottenuti su strada. Dal record italiano eguagliato di Pietro Riva nei 10 km su strada (27’50”) all’argento ai campionati italiani assoluti di Castelfranco Veneto. In una gara che deve purtroppo registrare il forfait di Daniele Meucci, non ancora pienamente recuperato dallo stato febbrile che l’ha colpitovigilia della maratona di Rotterdam, sarà così con ogni probabilità ...