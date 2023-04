Rugby | Challenge Cup | Tolone in 14 batte Treviso e conquista la finale

(Di domenica 30 aprile 2023) Si chiude in semil’avventura della BenettoninCup e si chiude ala stagione dei biancoverdi. Troppo superiore la squadra francese, nonostante l’espulsione di Ollivon dopo una manciata di minuti, e troppi gli errori dei veneti che così non raggiungono una storicaeuropea. Partenza subito forte diche con la mischia mette in difficoltà la Benetton, poi al 5’ un calcetto da mediano d’apertura di Sergio Parisse libera al largo Duncan Paia’aua che va a segno eavanti 7-0. Match che potrebbe cambiare dopo un minuto dopo. Calcio alto di, palla presa da Matteo Minozzi e Ollivon arriva a piena velocità con la spalla sul volto dell’azzurro. Tmo e cartellino rosso diretto per il ...

Rugby - Challenge Cup, Benetton deve giocare la partita della vita: la preview della semifinale con Tolone OnRugby

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:21 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Toulon-Benetton Treviso. Grazie per aver seguito la semifinale di Challenge Cup in nostra compagnia. A ...Si chiude in semifinale l’avventura della Benetton Treviso in Challenge Cup e si chiude a Tolone la stagione dei biancoverdi. Troppo superiore la squadra francese, nonostante l’espulsione di Ollivon d ...