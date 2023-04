Ruba un portafoglio a Solofra | denunciata 40enne

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 30 aprile 2023)ilcon circa 300 euro ad un uomo ain un supermercato,unaper furto con destrezzail. I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, unadel posto per “furto con destrezza”. Dalle indagini scaturite a seguito di denuncia sporta dalla vittima, sono emersi elementi di reità nei confronti della donna che, entrata in un supermercato della città conciaria, aveva sottratto al malcapitato il suo. All’interno vi erano circa 300 euro e documenti personali. Ricevuta la notizia, i Carabinieri hanno subito avviato l’attività d’indagine, ricostruendo quanto accaduto ...