Rottura insanabile Allegri Juventus | il caso Di Maria fa riflettere | società al bivio

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 30 aprile 2023): il tecnico rischia l’esonero anticipato in virtù del malcontento dilagante della squadra. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Che la situazione fosse difficile si sapeva tra risultati deludenti e nervosismo generale per le difficoltà evidenziate nel corso delle ultime settimane, ma ora la panchina ditraballa seriamente a causa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.