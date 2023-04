Rosanna Lambertucci annuncia | “A 77 anni sposerò Mario | l’età non conta per essere felici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) La conduttrice televisivahato il suo matrimonio imminente con il compagnoDi Cosmo, con cui ha una relazione da 8. La notizia è stata rivelata durante un’intervista a Verissimo, in cuihato a Silvia Toffanin che si sposerà in chiesa nell’estate del 2023, scelando chele ha chiesto di sposarlo nel giorno del loro primo appuntamento. La proposta è avvenuta in un parco giochi a Cinecittà: “Dopo 8. Ci sposeremo quest’estate ma non ti posso ancora dire la data. Me l’ha chiesto il primo giorno che siamo usciti. Credimi, ti sto dicendo la verità. Eravamo in un parco giochi a Cinecittà. Era la prima volta che uscivamo. Ci ...