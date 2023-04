Roma-Milan | Tonali sui social | “Restiamo affamati” | NEWS

Un risultato pesante per due motivi: la squadra di Inzaghi aggancia in classificaa 57 punti, ma in particolare concede il primo match point Scudetto al Napoli, che vincendo con la ...L'Inter agganciaa quota 57, in piena corsa per un posto in Champions League. LA PARTITA - Inter subito avanti col piede sull'acceleratore. Al 5' Brozovic chiama Provedel alla parata ...Classifica: Napoli 78, Lazio 61, Juventus 59, Inter,57, Atlanta 55, Bologna, Monza 44, Fiorentina, Udinese, Torino 42, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona ...

"Questa giornata è una delle cose più emozionanti della mia vita. Un film su questo Napoli Penso proprio di si, ci saranno sicuramente lavori su questo scudetto". (ANSA) ...86' Occasione Juve: grande progressione di Bonansea che salta la retroguardia rossonera, traversone per Caruso che calcia a botta sicura, deviazione provvidenziale di Soffia 83' ...